2nd Annual ‘Mechanics For Mutts’ Fundraiser
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3 days ago
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2018-09-20
2nd ANNUAL ‘MECHANICS FOR MUTTS’ FUNDRAISER
OCTOBER 3, 2018
BENEFITING THE PORTAGE COUNTY HUMANE SOCIETY
ON OCTOBER 3rd, PARTICIPATING NAPA AUTO CARE CENTERS ARE GOING TO BE DONATING THEIR PROCEEDS FROM OIL CHANGES OR A PERCENTAGE OF THEIR DAY’S SALES TO BENEFIT THIS WORTHY CAUSE!
CONTACT YOUR LOCAL PARTICIPATING NAPA AUTO CARE CENTER AND SCHEDULE YOUR APPOINTMENT TODAY! PLEASE JOIN US IN THIS WORTHY CAUSE AND HELP ALL HOMELESS ANIMALS FIND THEIR FOREVER HOMES!
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