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Kochie’s Cookies Open House Friday November 25th

WPCN November 15, 2016 What’s Happening at WPCN! Leave a comment 548 Views

cookiesKOCHIE’S COOKIES INVITES YOU TO OUR OPEN HOUSE ON FRIDAY NOVEMBER 25TH

COME SAMPLE OUR MANY CHRISTMAS COOKIE VARIETIES FROM 10-2. ENJOY  A WIDE ARRAY OF TRADITIONAL FAVORITES PLUS ETHNIC VARIETIES LIKE POLISH TEA CAKES, MEXICAN WEDDING CAKES  AND OUR CHRISTMAS ITALIAN COOKIES.

TAKE A SELFIE  WITH OUR HANDMADE GINGERBREAD HOUSE REPLICA OF UWSP’S OLD MAIN.

PREPARE TO BE AMAZED AND PLACE YOUR ORDERS FOR CHRISTMAS!

 KOCHIE’S COOKIES 75 SUNSET BOULEVARD BEHIND WALGREENS.

FRIDAY NOVEMBER 25TH 10-2!

COME SAMPLE THE MANY VARIETIES!

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